Пассажирка МЦД исполнила танец на шесте прямо в вагоне. Говорит, «давно руки чесались»

Пассажирка Московских центральных диаметров решила исполнить танец на шесте прямо в вагоне. Видеозапись она выложила в свой Instagrаm. «360» нашел героиню ролика и узнал, зачем она это сделала.

Анастасия Тимербулатова занимается pole dance, танцами на шесте, или пилоне, которые часто путают со стриптизом. Недавно свое мастерство она решила проверить в общественном месте — выбор пал на поезд Московских центральных диаметров (МЦД). По словам девушки, идея пришла спонтанно.

«Мы были на дне рождения в Одинцове. Узнали от друзей, что запустили новую электричку „Иволга“. И сказали, что она такая комфортная, просторная. И мы решили не ехать на такси, а подождать эту электричку», — рассказала Анастасия.

Компания друзей пропустила где-то две электрички и все-таки дождалась «Иволгу». Людей в вагоне было немного, время — за полночь, и Анастасия смогла показать полноценное выступление.

«Мне повезло, и я оторвалась от души», — сказала она.

Но те редкие свидетели, которые оказались в нужное время в нужном месте, были не против горячих танцев. Сначала они оглядывались, а потом стали подходить все ближе, снимать на камеру.

«Это было постепенно, расходилась, не сразу в пляс пустилась. Сначала они так оглядывались, а потом стали подходить все ближе, снимать на камеру, поддерживали меня. Слышала очень приятные слова, отзывы. Настроение было приподнято», — поделилась девушка.

При этом танцевать вокруг поручня оказалось не намного сложнее, чем на пилоне. Разница в диаметре — у поручня в вагоне он оказался меньше, чем у классического шеста. Но миниатюрной девушке это было даже на руку.

«Неудобно, что близко находятся диваны и другие перекладины. И хотелось больше размаха, больше полетать, но пришлось чуть-чуть зажиматься. А так удобно», — уточнила Анастасия.

Теперь такие танцы хотят исполнить и другие девушки, занимающиеся pole dance. А Анастасия, оказывается, всегда собиралась попробовать номер на дорожных знаках. Проблема здесь, опять же, диаметр — слишком большой.

Я сейчас стою около дорожного знака и понимаю, что моя ручка его не обхватит. Про МЦД — у меня давно уже руки чесались, но так сложились обстоятельства в этот раз Анастасия Тимербулатова.

Своим роликом Анастасия Тимербулатова осталась довольна. «Я счастлива», — заключила она.