Пассажир высушил ботинки кондиционером в самолете. Видео

Неизвестный пассажир превратил кондиционер в самолете в свою личную сушилку для обуви. Таким поступком он вызвал не только недовольство других пассажиров авиарейса, но и гнев всех пользователей Instagram, посмотревших видео, снятое одним из очевидцев ситуации.

На опубликованных кадрах видно, как пассажир, сидя на своем месте, просто поднял кверху ботинок и подставил его под кондиционер. При этом тот факт, что рядом с ним в замкнутом пространстве находятся десятки людей героя ролика ничуть не смущает.

Автором видеозаписи стал канадский профессиональный вейкбордист Дилан Миллер. При этом остается неизвестным, в самолете какой авиакомпании произошел инцидент.

Пользователи Сети, посмотревшие видео, пришли в негодование. Многие отметили, что поступок неизвестного пассажира мерзкий, а сам он абсолютно невоспитанный.

«Ищете идеальный способ распространить свой аромат по всей кабине? Не смотри дальше, — посоветовал возмущенный пользователь.