Эксклюзив 08 сентября 2023, 16:43 Пассажир в Кирове попытался оплатить такси лосинами и лосьонами «360»: житель Кирова попытался оплатить поездку на такси лосинами

Читать 360tv в

В нестандартную ситуацию попал таксист из Кирова. Он взял заявку, но пассажир предложил оплатить заказ одеждой и предметами гигиены. В распоряжении «360» оказалось видео из салона авто.

По данным Telegram-канала «Место происшествия Киров | Первый городской канал», пассажир сел на заднее сиденье автомобиля и вместо денег предложил водителю сначала лосины, а потом лосьоны.

Реклама

После того как таксист отказался везти мужчину, последний отправился в соседний ларек, чтобы продать свой товар и заработать на дорогу. Однако водитель такого клиента ждать не стал и уехал.

Число таксистов может значительно сократиться в России осенью из-за вступления в силу нового закона, обязывающего водителей иметь специальные полисы ОСАГО.