Пасхальный фестиваль состоится в музее «Херсонес Таврический»

Семейный фестиваль «Пасхальная арт-аллея» состоится в Ставропольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Мероприятие состоится 24 апреля. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

Посетить фестиваль смогут бесплатно все желающие. На мероприятии пройдут тематические экскурсии. Кроме того, можно будет посетить мастер-классы. Также там выступят местные артисты.

«Творческие мастер-классы для взрослых и детей пройдут бесплатно с 10:00 до 13:00 на территории Херсонеса Таврического», — сообщила администрация музея.