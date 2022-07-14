Парк музея-заповедника «Гатчина» введет платное посещение

В выходные дни вход вход в парк музея-заповедника «Гатчина» станет платным. Нововведение вступит в силу 29 июля. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу музея.

Попасть в музей в период с пятницы по воскресенье можно будет за 150 рублей. Для школьников и студентов предусмотрен льготный проход — 70 рублей. По билету можно будет попасть в павильоны и Березовый домик.

Многодетные семьи и дети возрастом до семи лет смогут попасть на территорию бесплатно. Бесплатный проход предусмотрен также и для жителей Гатчины.