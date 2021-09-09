Парк имени Лужкова предложили открыть на юге Москвы

Власти Москвы хотят переименовать парк «Нагатино-Садовники» в Южном административном округе столицы. Ему планируют дать имя экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передала «Русская планета».

Изменение названия парка хотят приурочить к 85-летию бывшего мэра. В качестве инициаторов выступили деятели культуры и депутаты Госдумы. Затраты по развитию парка на себя возьмет фонд Юрия Лужкова. На территории возведут новые просветительско- образовательные, культурные и спортивные объекты.