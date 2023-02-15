Интересное 15 февраля 2023, 16:10 Парикмахеры Скалиа и Пис назвали виды расчесок, которые могут привести к облысению

Читать 360tv в

Парикмахеры Фабио Скалиа и Дарриус Пис порекомендовали отказаться от расчесок с длинной кабаньей щетиной. По их словам, такие инструменты могут спровоцировать выпадение волос, написал сайт SheFinds.

Главная особенность расчесок с кабаньей щетиной заключается в том, что они грубые и жесткие. У некоторых людей волосы у основания корней не выдерживают напора таких инструментов, сообщило РИА ФАН.

Реклама

Специалисты порекомендовали покупать расчески с более мягкими и короткими щетинами, от использования которых не ощущается напряжение.

Реклама