Парикмахеры рассказали, как побороть электризацию волос

Проблема электризации волос знакома многим. Чаще всего она встречается в зимний период. Однако стилиста-парикмахер Бриджит Брагер заявила, что возникнуть это может и летом из-за воздействия ультрафиолета. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на The Sun.

Парикмахер Грегори Паттерсон заявил, что справиться с электризацией можно с помощью грамотно подобранного шампуня и кондиционера. Средства должны иметь эффект увлажнения. Гладкие волосы будет намного проще укладывать. Кроме того, можно воспользоваться несмываемыми средствами.

«Используйте небольшое количество несмываемого средства для укладки или увлажняющего финишного продукта. Разотрите между ладонями и наносите непосредственно на волосы», — сказал Майкл Ван Кларк.

Один раз в неделю можно применять маску глубокого действия, чтобы еще больше увлажнить волосы.

Кроме того, по словам экспертов, не стоит мыть голову часто, так как это лишь увеличивает риск появления статики. Волосы стоит сушить естественным образом без использования фена.