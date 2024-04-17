Интересное 17 апреля 2024, 12:41 Парикмахер Тоторина рассказала, что каскад на тонких волосах может безнадежно испортить образ

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Стилист-парикмахер Галина Тоторина в беседе с сайтом «Москва 24» призвала женщин с тонкими волосами не делать каскад и объемную «шапочку» из начеса. По словам специалиста, эти прически могут безнадежно испортить образ.

Прямая челка на кудрявых локонах осталась далеко в прошлом, а сеченые кончики всегда будут придавать неухоженность внешнему виду. Прямой срез, напротив, сделает волосы гуще и аккуратнее, передала «Вечерняя Москва».

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Также важно правильно выбирать день посещения парикмахера, чтобы волосы росли быстрее. В мае наиболее благоприятными для стрижки днями будут 15, 16, 19, 21, 22, 27 числа.