Интересное 13 февраля 2023, 14:37 Парфюмер Сиордия дала совет по выбору духов в День святого Валентина Парфюмер Сиордия: то, что нравится одному, у другого может вызвать головную боль Unsplash

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Парфюмер Екатерина Сиордия в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовала покупать в День святого Валентина для любимой или любимого тот парфюм, который у него или нее уже был ранее. Также можно выбрать что-то такое, что напомнит о счастливых моментах из жизни.

Специалист отметила, что не всегда тот запах, который нравится вам, понравится кому-то еще.

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«То, что нравится одному, у другого может вызвать головную боль, даже один неподходящий конкретному человеку компонент аромата может сыграть такую злую шутку», – сказала Сиордия.

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Нестандартным подходом будет пригласить половинку на парфюмерный мастер-класс. В результате получится тот аромат, который точно придется по вкусу вашему партнеру, добавила парфюмер.

Ранее флорист Ксана Тайлер рассказала, как правильно подобрать букет для девушки или женщины в День Святого Валентина. Она посоветовала ориентироваться на характер вашей половинки, и если он более строгий, то покупать классические цветы.