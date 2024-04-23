Интересное 23 апреля 2024, 12:53 Парфюмер Нестерова посоветовала женщинам старше 40 обратить внимание на пудрово-ирисовые ароматы

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Химик, парфюмер Валерия Нестерова в беседе с «Москвой 24» посоветовала женщинам старше 40 лет обратить внимание на пудрово-ирисовые ароматы и парфюмы с древесными, цитрусовыми или акватическими нотами.

В таком возрасте, добавила эксперт, лучше выбирать парфюм со сложносочиненным раскрытием. При этом не стоит забывать, что одни духи больше подходят для трудовых будней, другие же идеальны для прогулок и вечеринок.

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Подчеркнуть деловой стиль можно сдержанными и структурными ароматами. Как правило, это парфюм с древесными нотами, например, с сандалом или с благородным белым кедром, добавила Нестерова.