Парфюмер Нестерова объяснила, как правильно использовать ароматы для белья

Парфюмерия для белья — это специальный аромат, который предназначен исключительно для тканей. Об этом «Пятому каналу» рассказала парфюмер Валерия Нестерова. Она объяснила, как правильно использовать такой парфюм.

По словам специалиста, каждый день сбрызгивать постельное белье не стоит. Запахи, которые присутствуют в парфюме, достаточно сильные и долгоиграющие.

«Какие же ноты обычно используются в парфюмах для белья? Это мускусные ноты, которые обладают ощущением тактильности, мягкости, чувственности. Они невесомые, они очень деликатные и зачастую имеют сливочное звучание. Также кашемировые оттенки — они имеют тактильность, ощущение хлопка, ощущение кашемирового свитера, шарфика, это что-то очень-очень приятное», — процитировал сайт kp.ru слова парфюмера.

Нестерова отметила, что это прекрасная альтернатива для тех, кто не любит яркие ароматы. Вы можете всего лишь ароматизировать свое белье при помощи нужного вам аромата.