Парфюмер назвал любимые ароматы женщин и мужчин

Парфюм — является хорошим и качественным подарком на любой праздник. Однако прежде, чем приобретать средство, стоит осведомиться о предпочтениях своего партнера. Таким мнением поделилась парфюмер Алина Погудкина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист рассказала, какие ароматы являются самыми популярными у женщин и мужчин. Чаще всего женщины выбирают духи с ароматами цветов. Мужчины же предпочитают свежие духи, отметила эксперт.

«Нужно дарить духи, которые хочет человек. Это стопроцентный, беспроигрышный вариант. Что касается трендов, то женщины обычно любят цветочные, на зиму — цветочно-теплые и пряные духи, а мужчины обычно любят свежие ароматы», — рассказала Алина Погудкина.

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