Парфюмер Гурова рассказала о худших способах побороть запах гари на кухне

Бывают случаи, когда еда во время готовки подгорает. Все это сопровождается крайне неприятным запахом. Парфюмер Любовь Гурова рассказала, какие способы не стоит использовать для избавления от смрада. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, не стоит использовать освежитель воздуха, чтобы побороть запах. Подобные средства лишь маскируют неприятные ощущения, однако не уничтожают их полностью. Гурова пояснила, что для избавления от «аромата» лучше всего воспользоваться двумя мокрыми полотенцами.

«Открываем настежь окна, включаем вентиляцию, вооружаемся мокрыми полотенцами в каждую руку и энергично крутим в воздухе „иксы“, тем самым максимально усиливая циркуляцию воздуха», — рассказала парфюмер.

Чтобы запах пропал быстрее, подчеркнула Гурова, можно приготовить кофе или почистить мандарин. Эти продукты обладают приятным ароматом, которые помогут скрыть последствия сгоревшего завтрака.