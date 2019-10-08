Парень на час: житель Химок придумал необычный способ заработка

«Уникальное предложение. Притворюсь вашим парнем», — такое объявление разместил в Сети предприимчивый житель Химок. Услуга стоит 1,5 тысячи рублей. За эти деньги девушка получает мужское внимание, пару комплиментов и завистливые взгляды подруг. Стоит ли парень на час этих денег, разбирался корреспондент «360».

Генрих, именно так зовут предприимчивого парня, на недостаток спроса не жалуется. Однако в Химки он переехал недавно и только начал нарабатывать себе клиентскую базу. Вот и разместил объявление.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом городе, вот именно в Химках, у меня один раз только было. Но еще есть несколько сообщений сейчас, я не успел ответить. А вот в моем родном городе, я сам из Белоруссии, из Минска, там вот нормально было, особенно если в моей школе или в моем городе», — рассказал Генрих.

В своем мини-бизнесе парень видит нечто большее, чем просто способ заработка. Тут еще и социальная значимость замешана, и, если того требуют обстоятельства, парень даже готов притвориться бойфрендом или просто другом.

Источник фото: телеканал «360»

«Я не знаю что такое, когда тебя гнобят в школе, потому что ко мне всегда все хорошо относились. И мне нравилось это делать для людей, чтобы их не трогали или не били. Меня так это зацепило, что я и сейчас решил так делать для людей за деньги», — поделился Генрих

У услуг такого рода вполне есть будущее, считает модель Олеся Малибу. Ей, как диве соцсетей, хорошо известно, что сейчас в почете: стильные образы, дорогие подарки и идеальные отношения. Даже если они существуют только на фото.

Есть такая теория, называется «не быть, а слыть», вот это как никогда сейчас популярно, тем более в Instagram: люди берут напрокат розы, чужие машины снимают, деньги кидают Олеся Малибу модель.

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Впрочем, самого Генриха моральная сторона вопроса не очень терзает. По его мнению, ничего плохого он не делает и это тот случай, когда цель оправдывает средства. Свиданиями за деньги парень заработал денег на кольцо и сделал предложение своей девушке. На этот раз по-настоящему.