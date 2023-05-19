Интересное 19 мая 2023, 22:38 Парапсихолог Полынь рассказала, как обнаружить живодера Парапсихолог Полынь заявила, что живодера может выдать асоциальность

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Живодеры обладают асоциальным характером. Такой информацией поделилась председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что люди, склонные к живодерству, обычно неохотно общаются со сверстниками. В юном возрасте ребенок может бить свой портфель или двигать руками в пустоту.

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«У него нет простых радостей жизни, простых моментов, он зажат. Такой человек полностью внутри себя, он полноценно не может взаимодействовать с обществом», — отметила Полынь.