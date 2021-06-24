Парад самоваров пройдет в Салехарде

В Салехарде 12 сентября, в День города, пройдет конкурс «Самоварный FEST по-ямальски». Жителей города приглашают принять участие, написало ИА «Север-Пресс».

На празднике гостей ждет парад самоваров, а также дегустация сладостей и выпечки.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого до 1 сентября нужно записаться по телефону 8-922-459-21-99.

Победителей конкурса ждут денежные призы: 15 тысяч рублей за первое место, 10 тысяч за второе место и пять тысяч рублей за третье место. Победителей конкурса выберут сами жители.