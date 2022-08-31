Парад российских парусников состоится во Владивостоке

Во Владивостоке состоится парад российских парусников. Мероприятие будет приурочено к ВЭФ-2022. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Акцент мероприятия — обучение молодежи парусному делу и охране окружающей среды. Юные яхтсмены продемонстрируют свои навыки, а также примут участие в детско-юношеских соревнованиях. Зрителям также продемонстрируют парусники «Надежда» и «Паллада». Понаблюдать за парадом можно будет в бухте Федорова и на Спортивной набережной.