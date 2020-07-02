СМИ и соцсети трубят об очередном параде планет, который может стать предвестником катастроф и происшествий. Его ожидают уже 4 июля. Так ли он опасен на самом деле и что из себя представляет само явление, «360» рассказал астролог Высшей школы классической астрологии Александр Астрогор.

Одни называют парад уникальным явлением — якобы в следующий раз такое можно будет увидеть через 141 год. Другие все же не спешат с цифрами и уверены, что в ряд выстроятся не все планеты, а только часть. Александр Астрогор рассказал, как все будет происходить.

Так будет ли парад планет?

Астролог уверен, что земляне увидят скорее малый парад — в одном секторе будут три планеты и Луна.

«Парад — это когда планеты собираются в одну кучу в пределах 90 из 360 градусов. Или когда появляется пять планет в одном знаке. А в июле будут стоять всего три планеты в промежутке 180 градусов. А это не парад», — рассказал Астрогор.

Ретроградный Меркурий возвращается

В одном участке, а точнее в Козероге, соберутся три «главные планеты», подчеркнул эксперт. Это Юпитер, Сатурн и Плутон — они влияют на политику и социум. Все они формируют оппозицию Солнца — ретроградный Меркурий.

Для такого сочетания астролог дал не совсем утешительный прогноз.

Ждут обманы, кризисы и простой?

«Эти планеты будут формировать обманы. В общем, ничего хорошего ни в политике, ни в экономике. Тем более что эти планеты не идут в ногу с другими. Они скорее откатывают назад», — поделился Астрогор.

По его словам, в это время обычно никто не раскачивается, никто не готов «бежать и выполнять задачи».

«Пять ретроградных планет из десяти многое тормозят, дают простой. Да еще и Марс — планета активности — будет связана с Черной Луной. Марс вошел в Овен, в свой дом, а там Черная Луна. Она дает всегда агрессию, военные действия», — заявил специалист.

Помимо этого, ретроградные планеты порождают неуверенность. Это, как утверждает Астрогор, уже заметно отражается на жителях Земли.

«В реальности экономика у всех просела, хорошо, хоть люди вышли на работу, но их опять пугают новой волной. А все потому, что ретроградные планеты дают страхи, неуверенность», — заявил астролог.

Катастрофы не будет

Но не все так печально. По крайней мере, в этом уверена научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она заявила в интервью РИА «Новости», что парад планет придумали СМИ для привлечения внимания.

«Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена», — отметила Рублева.