Леонард-Эйлер: пара из Подмосковья назвала сына в честь известного математика

В Московской области родился еще один маленький гений. Молодая пара из Подольска решила назвать своего сына Леонардом-Эйлером в честь известного математика, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Ранее в Балашихе родился Исаак Ньютон в семье студентов из Кот-д’Ивуара. В московский регион молодые люди приехали учиться. Пара из Подольска решила продолжить традицию и дала новорожденному имя великого математика — Леонарда Эйлера.

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«Желаем Леонарду-Эйлеру расти здоровым и счастливым, и радовать своих родных и близких успехами и достижениями!» — отметили в Главном управлении ЗАГС Московской области.

Леонард Эйлер — швейцарский, немецкий и российский математик и механик. Ученый родился 15 апреля 1707 года в Швейцарии, но половину жизни провел в России. Внес фундаментальный вклад в развитие математики, физики, механики и астрономии.