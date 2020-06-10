Панин назвал причину ухода с похорон Кокшенова

По словам актера, когда он приехал на похороны, не было артистов из «Мосфильма», зато там находились журналисты — 15 человек. Панин выразил недовольство тем, что журналистов у крематория было больше, чем друзей Кокшенова.

Анатолий Васин плакал и рассказывал про Кокшенова, вел «долгие и нудные монологи». Панин не сдержался и сказал, что он думал о режиссере.

«Я вышел и сказал, что я очень любил Михаила Михайловича, он был офигенным человеком, но жестким режиссером. Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: „Леша, выйди отсюда“. Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел», — поделился артист.