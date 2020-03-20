Пандемию коронавируса трижды предрек кинематограф

Мультсериал «Симпсоны» предсказал пандемию в 21-й серии четвертого сезона. Там появился японский «грипп Осаки», которым заражались через соковыжималки от работников завода. Им заболели все жители Спрингфилда, а соковыжималки оказались неудобными и бесполезными.

Фильм «Заражение» 2011-го года провалился в прокате, а теперь стал одним из самых популярных в поисковых запросах. Главная героиня во время командировки в Китай заразилась неизвестным вирусом MEV-1. Позже она заразила своего сына и оба погибли от заболевания. За месяц от вируса погибают 26 миллионов человек. Как ни странно, по сюжету вирус тоже поражает дыхательные пути, а многие города закрываются на карантин.

«Эпидемия» — старый фильм 1991 года, рассказывающий о вирусе, который распространился в Америке. Он попал туда из Африки через больную обезьяну. Американские эпидемиологи борются с заболеванием, при этом скрывая один секрет — они сами имеют отношение к появлению вируса.