Интересное 16 января 2023, 16:53 Пандам из китайского заповедника устроили праздник и выпустили их погулять по снегу

Читать 360tv в

Сотрудники национального китайского заповедника решили устроить яркий праздник для панд и выпустили их прогуляться по снегу. Об этом сообщил сайт ОТР.

Специалисты поделились забавным видео, на котором отражен весь спектр эмоций животных от прогулок по снегу. Панды с удовольствием перекатывались, зарывались и кувыркались в снегу.

Реклама

Отмечается, что после такой впечатлительной прогулки панды радовали своим хорошим настроением и чрезмерной активностью смотрителей зоопарка.

Реклама