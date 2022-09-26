Памятник в честь автора «Осеннего марафона» Александра Володина появится в Петербурге | 360°

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Памятник в честь автора «Осеннего марафона» Александра Володина появится в Петербурге

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Трехметровый памятник драматургу Александру Володину откроются в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На данный момент производство памятника уже стартовало. В мастерской создают гипсовую «рубашку» каждой детали. После затвердения формы ее отправят на восковку. Мастера будут заливать в форму расплавленный воск. На основе восковой фигуры будут создавать скульптуру из бронзы, передал «Ридус».

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Володин прославился благодаря картине «Осенний марафон» и пьесе «Пять вечеров».

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