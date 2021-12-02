Памятник погибшим пожарным открыли в Новом Уренгое

Московский скульптор Сергей Полегаев создал в Новом Уренгое монумент, посвященный пожарным, которые отдали жизнь во время исполнения служебного долга. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Во время открытия монумента память пожарным почтили минутой молчания.

Высота композиции составляет примерно четыре метра. На нем изображены две статные фигуры пожарных на фоне символики МЧС России. Один из изображенных спасателей выносит на руках девочку, второй же с помощью пожарного символа защищает их от огня.

В мероприятии открытия принимали участие начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО полковник внутренней службы Олег Гилев, первый заместитель главы города Новый Уренгой Виктор Пузанов, ветеран пожарной охраны Владимир Бакалейко, начальник новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона Александр Осипенко.