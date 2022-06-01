Памятник писателю Самуилу Маршаку появился в Москве

Сегодня, 1 июня, в Москве открыли памятник главному детскому поэту страны Самуилу Маршаку. Презентация памятника была приурочена к Международному дню защиты детей. Об этом сообщили NEWS.ru.

Монумент был установлен под руководством Российского еврейского конгресса (РЕК). На его возведение пошли благотворительные средства. Организация собирала их в том числе и через интернет.

Памятник расположился на Лялиной площади, которая находится в районе Курского вокзала. Высота памятника составляет четыре метра. Над его созданием работал российский скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян.