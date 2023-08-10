10 августа 2023, 17:51
Памятник основателям The Rolling Stones появился в Великобритании
В городе Дартфорд на юго-востоке Великобритании открыли прижизненный памятник основателям местной рок-группы The Rolling Stones — Мику Джаггеру и Киту Ричардсу. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал Sky News.
Скульптура получила название The Glimmer Twins. Ее автором выступила Эми Гудман. Экспонат открыли в среду, 9 августа.
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На скульптуре изображен прыгающий Джаггер и Ричардс, который аккомпанирует ему на гитаре.
Музыка
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