Интересное 10 августа 2023, 17:51 Памятник основателям The Rolling Stones появился в Великобритании

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В городе Дартфорд на юго-востоке Великобритании открыли прижизненный памятник основателям местной рок-группы The Rolling Stones — Мику Джаггеру и Киту Ричардсу. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал Sky News.

Скульптура получила название The Glimmer Twins. Ее автором выступила Эми Гудман. Экспонат открыли в среду, 9 августа.

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На скульптуре изображен прыгающий Джаггер и Ричардс, который аккомпанирует ему на гитаре.