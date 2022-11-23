Интересное 23 ноября 2022, 19:11 Памятник Александру Блоку появится в Петербурге

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В Санкт-Петербурге появится памятник поэту Александру Блоку. Такой информацией поделился архитектор проекта памятника Иван Кожин. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

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Памятник расположат у дома № 57 на улице Декабристов в Адмиралтейском районе, в котором писатель проживал с 1912 по 1921 год. Установка завершится в декабре. Монумент будет выполнен из бронзы. Еще в 1946 году на этом здании установили мраморную мемориальную доску, на которой написано: «В этом доме жил с 6 августа 1912 г. и умер 7 августа 1921 г. Александр Блок».