Интересное 14 сентября 2023, 19:25 Палеонтологи обнаружили останки хищника возрастом 265 миллионов лет в Южной Америке

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Палеонтологи из Федерального университета Пампы нашли в Южной Америке останки огромного хищника, который жил за 40 миллионов лет до появления динозавров. Об этом сообщил сайт academic.oup.com.

Отмечается, что окаменелости возрастом 265 миллионов лет принадлежат дейноцефалу с толстыми костями. Этот хищник достигал 3 метров в длину, весил около 400 килограммов и мог раздавить кости одним укусом.

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Как сообщил сайт «Ридус», ранее останки этих крупных животных были найдены в России.