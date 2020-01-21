Пакистанский «Халк» рассказал, что ищет невесту весом не меньше ста килограммов

Хайят весит 400 килограммов и способен тащить на себе трактор. Его считают самым сильным человеком в Пакистане и за это прозвали Халком.

Когда пакистанец объявил поиски второй половинки, его завалили большим количеством предложений. 300 претенденток на роль спутницы жизни он уже отверг.

Подписчики Халка шутят, что найти женщину мечты ему проще некуда. «Постой пять минут в Америке, у Макдональдса», — пишут они.