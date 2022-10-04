Пакгаузы на Стрелке получили «серебро» в ходе архитектурного фестиваля «Зодчество» | 360°

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04 октября 2022, 21:38

Пакгаузы на Стрелке получили «серебро» в ходе архитектурного фестиваля «Зодчество»

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Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» подошел к концу. Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде получили «серебро». Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.

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Архитекторы бюро «СПИЧ» провели реконструкцию пакгауз. Работа заняла второе место. Кроме того, второе место досталось парку «Моховые горы» в городе Бор, реставрацией которого занималось бюро «ГОРА». Специалисты также получили дипломом за обновление Судейской вышки на Гребном канале.

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