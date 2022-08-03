Озвучены виды ночных кошмаров, указывающие на проблемы с психикой

Психоаналитик, автор бестселлеров по толкованию снов Тереза Чунг перечислила виды ночных кошмаров, которые могут указывать на проблемы с психикой у человека. Об этом написало издание The Sun.

По словам эксперта, беспокойные сны могут сообщать о серьезном уровне нерного перенапряжения. Конец света может присниться в том случае, если мозг осознал происходящее и пытается дать подсказку, сообщило РИА ФАН.

Кошмары, сопровождающиеся чувством страха, говорят о подсознательном восприятии неизбежности начинать все с начала, добавила психоаналитик.

Сцены убийства или другие жестокие картины с негативным эмоциональным подтекстом могут говорить о том, что человек самостоятельно борется за свою жизнь и ментальное здоровье.