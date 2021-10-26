Озвучены шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

Обозреватель, кандидат философских наук Сергей Сычев рассказал, какие шансы получить премию «Оскар» имеет российская кинокартина «Разжимая кулаки». По его словам, фильм уже получил награду «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, поэтому шансы получить заветную статуэтку на «Оскаре» у фильма достаточно высокие. Об этом написали «Известия».

«На „Оскар“ будут выдвинуты более 100 фильмов от разных стран, и для того, чтобы голосующие обратили внимание на те или иные картины, нужно чтобы сложились несколько факторов», — пояснил он и добавил, что в первую очередь важны отзывы прессы и ранее полученные награды.

Сычев добавил, что для успеха фильма также имеет значение американский прокатчик, сообщило ИА НСН.

Кинокартина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинута на премию «Оскар» от России. В ней рассказывается о семье из Северной Осетии, в которой родители чрезмерно опекают детей, а те жаждут свободы.