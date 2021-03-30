Озвучены самые популярные вакансии для студентов

Российские студенты чаще всего пытаются устроиться в сегмент продаж. Наиболее востребованными профессиями являются продавцы, консультанты и кассиры.

Молодые специалисты и студенты наиболее часто искали работу в России с января этого года: за этот период было опубликовано около миллиона новых резюме.

Следом идут молодые люди из сферы продаж: таких анкет оказалось 0,8 милиона и административнй персонал, чьих резюме почти половина миллиона. Такими данными поделилась платформа для устройства на работу HeadHunter, сообщили «Известия».

Помимо этого, в топ-пять вошли специалисты из сферы IT, транспорта, логистики, телекома и интернета. Для столицы же эта ситуация несколько видоизменяется. На пятом месте по востребованности в московском регионе находятся представители маркетинга, PR и рекламщики.