Озвучены подробности новой части фильма «Хищник»

Продюсеры «Хищника» Джон Дэвис и Джон Фокс рассказали сюжетные подробности, а также озвучили название новой части фильма. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на Collider.

Новая картина, которая получила название «Череп», уже готова на 75%. По сюжету этой части героиня по имени Ки хочет стать воином. Главная ее цель — выжить в экстремальных условиях, несмотря на трудности и гнев соплеменников.

О том, как дальше будет развиваться картина, шоуранеры не сообщают, лишь добавляют, что приквел будет напоминать скорее «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо, чем предыдущие фильмы саги. Режиссером картины «Хищник: Череп» выступил Дэн Трахтенберг, известный по фильму «Кловерфилд, 10». Предположительно, фильм появится в прокате в 2022 году.