Озвучены лауреаты премии Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США назвала список лауреатов на вручение премии. Награждение обычно проводится перед церемонией «Оскар» в зимне-весеннее время. Об этом сообщило РИА ФАН.

В список попали такие работы, как «Не смотрите наверх» (оригинальный сценарий фильма), «CODA: Ребенок глухих родителей» (адаптированный сценарий фильма), «Наследники» (драматический сериал), «Хитрости» (комедийный сериал и новый сериал), «Мейр из Исттауна» (оригинальный сценарий сериала) и «Уборщица» (адаптированный сценарий сериала).

Ранее список лауреатов был озвучен и Гильдией режиссеров. В него вошли Дени Вильнев, Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон, Кеннет Брана, Джейн Кэмпион.