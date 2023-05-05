Интересное 05 мая 2023, 19:20 Озвучены главные отличия современных людей от их предков Издание Dazed: главная особенность современных людей в том, что они лучше питаются

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Профессор Корнеллского университета (США) Майкл Шихан в разговоре с изданием Dazed перечислил главные черты современного человека. По его словам, разница с предками заключается в том, что современный человек стал лучше питаться и ухаживать за собой.

Люди начали активно пользоваться всеми новыми благами современной цивилизации. При этом эволюция, добавил Шихан, не имеет к внешним отличиям нас от предков никакого отношения, написали «Дни.ру».

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Российский антрополог и культуролог Елена Петровская отметила, что ключевые изменения во внешности человека происходят не полвека и не век, а гораздо дольше.