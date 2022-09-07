Озвучена польза «медвежьей» шикши | 360°

Интересное 07 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Озвучена польза «медвежьей» шикши

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Биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, чем так полезна шикша.

Эта ягода обычно растет на заболоченной территории и называется «медвежьей».

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«Она так называется, потому что в ней очень много сока и мало мякоти. Шикша на любителя, не обладает каким-то ярким вкусом, как черника. Но обладает, как и все ягоды, полезными свойствами, в ней очень много микроэлементов, витаминов, но в разбавленном состоянии. Считается лечебной ягодой, очень полезна для желудочно-кишечного тракта, для почек. Традиционно шикшу хранили в замоченном состоянии, джемы и варенье из нее делают», — сообщил Глазков.

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Из шикши получается вкусное вино, а также соусы для мяса. Ее можно собирать с наступлением осени.

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