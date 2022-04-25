Озвучена новая дата премьеры сиквела «Человек-паук: Через вселенные-2»

Новая анимационная кинокартина «Человек-паук: Через вселенные-2» появится в мировом прокате лишь следующим летом. Об этом изданию Deadline рассказали создатели сиквела.

Ранее премьера была запланирована на 7 октября 2022 года, однако поклонникам вслед за плохой новостью сообщили и хорошую. Премьера третьей части кинокартины должна состояться уже в марте 2024 года, написал сайт INC-news.

Создателями анимационного сиквела являются Жоаким душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон. Впервые анимационную ленту «Человек-паук: Через вселенные» зрители увидели на экранах в 2018 году.

По сюжету все жители измерения обладают суперсилой Человека-паука, включая женщин и даже животных. Первая такая кинокартина заработала в мировом прокате более 375 миллионов долларов. Ноые фильмы планируют показывать в премиум-малых и больших форматах и в IMAX.