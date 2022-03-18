Озвучена дата выхода видеоигры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy

Сотрудники студии WB Games Avalanche объявили сроки выхода видеоигры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. По их словам, она будет доступна уже в конце текущего года. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на конференцию Sony State of Play.

У геймеров появится возможность создать собственного персонажа, который сможет поступить в знаменитую волшебную школу Хогвартс на один из четырех факультетов. Затем персонаж может получать навыки магии на уроках волшебства, а также умело применять их на деле. Помимо учебы, персонаж сможет заводить друзей, а также сражаться со своими врагами в дуэлях.

На 15-минутном геймплее видеоигры, который ранее показали разработчики, действия разворачиваются в открытом мире. То есть игрокам будет дана возможность путешествовать за пределы Хогвартса.

Ранее сообщалось, что подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment (SIE) — заявило о приостановке поставок в РФ программного обеспечения. Работать перестанет и PlayStation Store.