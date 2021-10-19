Озвучена дата выхода нового «Ну, погоди!»
Барсук, Ежик и Косуля появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!»
Новые эпизоды советского мультфильма «Ну, погоди!» планируют выпустить на экраны в декабре 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащеву.
Работа по созданию новых эпизодов стартовала на «Союзмультфильме» в прошлом году. Тогда создатели уверяли, что основа мультфильма останется прежней. Главные герои по-прежнему не будут разговаривать между собой, написала «Газета.ru».
В новых сериях зрители увидят Волка и Зайца, а также трех новых персонажей: Барсука, Ежика и «фитоняшу» Косулю.
Ранее стало известно, что в Афганистане после прихода к власти Талибана* могут запретить к просмотру культовые мультфильмы «Ну, погоди!» и «Том и Джерри».
*Талибан — террористическая организация, запрещенная в России