Озвучена дата выхода аниме-приквела к трилогии «Властелин колец»

Кинокомпании New Line Cinema и Warner Bros. Animation готовятся к выпуску первого аниме-приквела к фэнтези писателя Джона Толкина «Властелин колец». Зрители смогут увидеть его уже 12 апреля 2024 года, написало издание Variety.

Режиссером вселенной «Властелин колец: Война рохирримов» выступит Кендзи Камияма, а продюсером Джозеф Чоу. Они ранее работали над сериалом «Бегущий по лезвию: Черный лотос», сообщило ИА Nation News.

Сценарий для аниме будет писать новозеландский сценарист и кинопродюсер Филиппа Бойенс, которая придумывала сценарии для фильмов Питера Джексона «Кинг-Конг» и «Милые кости», а также его кинотрилогий «Властелин колец» и «Хоббит».

«Я в восторге от креативных талантов, которые собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь эту эпическую, душераздирающую историю, от мастера Кэндзи Камиямы до поистине звездного актерского состава», — сообщила Бойенс.

По сюжету действия развернутся за 260 лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» и расскажут о подвигах короля Рохана Хелма Хаммерхэнда и оборону Хельмовой Пади.