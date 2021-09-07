Озвучена дата съемок сиквела «Дюны»

Продолжение съемок фильма «Дюна» начнется совсем скоро. Об этом завил режиссер кинокартины Дени Вильнев. Сейчас вся съемочная группа ждет команды от студии Warner Bros, написала «Газета.ru» со ссылкой на издание Collider.

«Я бы сказал, что готов приступить к съемкам в 2022 году, конечно. Конечно, в 2022. Мне бы очень хотелось, я готов, очень хочу воплотить все на экране как можно скорее», — отметил режиссер.

Он добавил, что хотел бы снять киноадаптацию и второй книги цикла Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Известно, что фильм «Дюна» в России на больших экранах покажут уже 16 сентября.

Ранее Дени Вильнев рассказал, что при создании «Дюны» вдохновился кинокартиной «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Случилось это еще в 1977 году, когда он был совсем ребенком. С тех пор режиссер мечтал создать что-то похожее.