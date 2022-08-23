Озвучена дата премьеры фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» на Netflix

Фильм детективного жанра «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 декабря 2022 года. Об этом сообщило издание «Культуромания».

По сюжету детектив Бланк будет расследовать убийство одного известного миллиардера. Для полноты картины произошедшего главный герой соберет всех друзей и близких погибшего и попытается разгадать их тайны, написало РИА ФАН.

В главных ролях примут участие актеры Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие. Режиссером детективной кинокартины выступит Райан Джонсон.

Стоит ли ожидать премьеру в России, пока неизвестно. Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в стране из-за западных санкций.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix представила трейлер фильма «Блондинка». Режиссером картины выступил Эндрю Доминик. Главная роль досталась актрисе Ане де Армас. В фильме также сыграли Эдриан Броуди, Бобби Каннавале и другие.