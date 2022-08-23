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    23 августа 2022, 15:15

    Озвучена дата премьеры фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» на Netflix

    Оксана Лавнюженко

    Фильм детективного жанра «Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 декабря 2022 года. Об этом сообщило издание «Культуромания».

    Озвучена дата премьеры фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» на Netflix

    По сюжету детектив Бланк будет расследовать убийство одного известного миллиардера. Для полноты картины произошедшего главный герой соберет всех друзей и близких погибшего и попытается разгадать их тайны, написало РИА ФАН.

    В главных ролях примут участие актеры Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие. Режиссером детективной кинокартины выступит Райан Джонсон.

    Стоит ли ожидать премьеру в России, пока неизвестно. Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в стране из-за западных санкций.

    Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix представила трейлер фильма «Блондинка». Режиссером картины выступил Эндрю Доминик. Главная роль досталась актрисе Ане де Армас. В фильме также сыграли Эдриан Броуди, Бобби Каннавале и другие.