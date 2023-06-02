Интересное 02 июня 2023, 16:24 Озвучен средний возраст миллиардеров по всему миру Компания Altrata: средний возраст 3194 миллиардеров в мире сейчас составляет 67 лет

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Аналитики компании Altrata подсчитали средний возраст самых богатых людей мира и выяснили, что большинство из них достигли преклонных лет. Об этом написал CNBC.

В среднем, возраст миллиардеров по всему миру составляет 67 лет. В исследовании говорится, что 42% из них старше 70 лет, а 10% — моложе 50. Самые большие состояния сосредоточены в руках двух человек: Уоррена Баффета и Бернара Арно.

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«Многие из молодых миллиардеров заработали свое состояние на технологиях, которые быстро создают богатство. Но для накопления большей части богатства требуется много времени», — процитировал «Ридус» старшего директора и главу отдела идейного лидерства и аналитики в Altrata Майю Имберг.