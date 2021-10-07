Озвучен секрет популярности фильмов о Бонде

Продюсеры знаменитой киноленты об агенте 007 назвали секрет успеха фильма у зрителей. По словам Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона, кинолента остается востребованной благодаря привлечению новых актеров. Об этом написала Lenta.ru.

Брокколи также указала, что перемены не мешают главному герою оставаться верным своим принципам.

«Он всегда останется верным своему делу и самоотверженным слугой своей страны, человеком, который не готов поступиться принципами и который готов отдать жизнь ради общего блага. В одном из романов [Яна] Флеминга приводится русское досье на Бонда, и там есть такая фраза: „Никогда не брал взяток“. Понимаете?» — сообщила она.

Продюсер добавила, что слава не имеет значения для Бонда, он всегда будет следовать приказам британского правительства.