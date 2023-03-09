Интересное 09 марта 2023, 19:01 Озвучен рейтинг лучших винных хозяйств России Завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» стал лучшим винным хозяйством в России

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Путеводитель 50 Best Tastes of Russia представил рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2023 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт проекта.

Топ составляли на основе мнения 500 ведущих российских винных экспертов. В рейтинг попали крупные винные бренды, а также семейные хозяйства и локальные производства из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

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Первое место досталось Заводу шампанских вин «Абрау Дюрсо». Второе место отошло винодельне «Сикоры», а третье — «Галицкий и Галицкий». Также одними из лучших предприятий назвали «Винодельня Олега Репина» и хозяйство «Долина Лефкадия».

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