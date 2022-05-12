Озвучен актерский состав новой части «Крика»

Многие прежние артисты, помимо Кортни Кокс, вернутся к своим ролям в новой части «Крика». Об этом написало издание Collider со ссылкой на свои источники.

В шестой части кинокартины сыграют Мелисса Баррера, Жасмин Савой Браун, Дженна Ортега и Мэйсон Гудинг и другие, сообщило РИА ФАН.

Журналисты издания до сих пор не имеют официального подтверждения на счет участия Нив Кэмпбелл, однако они предполагают, что она также вернется в качестве вечной последней девушки франшизы.

В настоящий момент организаторы не раскрывают сюжетную линию фильма, но при этом сообщают, что подготовка к съемкам уже ведется. Скорее всего, актеры выйдут на площадку в начале лета. Премьера кинокартины может состоятся уже в марте 2023 года.

Предстоящий фильм — последняя глава давней франшизы жанра ужасов. Первые четыре фильма, снятые Уэсом Крэйвеном, заработали 600 миллионов долларов в прокате, а «Крик» 2022 года собрал более 140 миллионов долларов по всему миру после выхода в январе.