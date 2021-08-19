Дачникам рассказали, как подготовить почву перед посадкой озимого чеснока

Под конец лета многие садоводы начинают сажать озимый чеснок. Важно правильно подготовить почву перед посадкой, чтобы получить качественный урожай. Об этом сообщило «Утро.ру».

Перед посадкой озимого чеснока крайне важно обеззаразить почву, чтобы избавиться от вредных микроорганизмов.

Необходимо обработать землю однопроцентным раствором медного купороса. На один квадратный метр земли потребуется пять литров средства. Грунт необходимо полит раствором и после укрыть полиэтиленом. Снимать его можно через пять дней.

Вместо медного купороса можно также использовать раствор на основе марганцовки. Необходимо развести пару кристаллов вещества в десяти литрах воды.

После обеззараживания важно хорошо подкормить почву. Садоводы советуют использовать органические и минеральные удобрения. Необходимо смешать пять килограммов перегноя, 25 граммов калийной соли и 30 граммов двойного суперфосфата. Получившемся веществом необходимо засыпать один квадратный метр грядок. После важно перекопать почву примерно на три штыка лопаты.

В хорошую погоду можно полить почву, накрыть ее пленкой и оставить на две недели. Так вещества быстрее уйдут глубоко в почву.