Интересное 20 мая 2023, 00:07 ОТР отпраздновал свое 10-летие Президент Путин поздравил сотрудников ОТР с 10-летием телеканала

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Канал ОТР 19 мая исполнилось 10 лет. В связи с этим сотрудников ведомства поздравил президент России Владимир Путин.

Политик назвал творческий путь телеканала насыщенным. Он подчеркнул, что редакция внесла значительный вклад в развитие СМИ.

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Представителей ОТР поздравила также редседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что канал стал платформой для обсуждения самых острых вопросов, которые волнуют жителей страны.